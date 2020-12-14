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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12117121181211912120
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 22:27

  Игорь Алексеевич написав:И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д :P

Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13

  Striker написав:
  Игорь Алексеевич написав:И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д :P

Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.


любому грибку нужна вода, так что просушите доллар на теплой батарее и ничего с ним не случится
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 02:13

  Striker написав:
  Игорь Алексеевич написав:И даже с сундуков. Любая валюта - это бумага, которая цветёт, меняет цвет, год и т.д :P

Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці?
Перед тим, як покласти
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

шо ви там?
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все домА на фото на электрике?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 09 гру, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 20:52

  барабашов написав:Все дома на электрике?

Лично я на кроватке валюсь
А, фк. Все конечно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
Модератор
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:03

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)

особенно Днепро очень перспективный регион, до фронта всего 15 км.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:17

  Бетон написав:
  барабашов написав:Все дома на электрике?

Лично я на кроватке валюсь
А, фк. Все конечно

Тре «павербвнки» для опалення.
Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.
За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована.
Hotab
 
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