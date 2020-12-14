Наскільки швидко цвіте долар, який лежить в сейф-пакеті в банківській комірці? Перед тим, як покласти, в касі були перевірені всі купюри на відсутність грибка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:27
Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13
любому грибку нужна вода, так что просушите доллар на теплой батарее и ничего с ним не случится
Додано: Пон 09 гру, 2024 02:13
Додано: Пон 09 гру, 2024 16:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
шо ви там?
Додано: Пон 09 гру, 2024 20:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все домА на фото на электрике?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 09 гру, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 20:52
Додано: Вів 10 гру, 2024 10:37
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Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
Додано: Вів 10 гру, 2024 11:03
особенно Днепро очень перспективный регион, до фронта всего 15 км.
Додано: Вів 10 гру, 2024 11:17
Тре «павербвнки» для опалення.
Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.
За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована.
Додано: Вів 10 гру, 2024 11:56
Статистика вызывает сомнения.
Откуда берёт данные лун?
Кто-то здесь сдавал отчёты в статистику? Я сдавал 13 лет. Всё это полная, практически полная чушь.
Рынок стоит мертво об этом говорит каждый риелтор.
Уважаемый ЛУН, попросил бы вас перестать манипулировать и выдавать фантастические побрехеньки
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