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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12118121191212012121
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі Держстат теж на ЛУН дані бере
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:40

  kingkongovets написав:до речі Держстат теж на ЛУН дані бере

Я теж не викладаю в відкритий доступ інфу по реальним угодам.
Консультую на платній основі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Все дома на электрике?

Лично я на кроватке валюсь
А, фк. Все конечно

Тре «павербвнки» для опалення.
Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.
За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована.
Якось дуже економно у вас виходить. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста?
Faceless
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