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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:21
до речі Держстат теж на ЛУН дані бере
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kingkongovets
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:40
kingkongovets написав:
до речі Держстат теж на ЛУН дані бере
Я теж не викладаю в відкритий доступ інфу по реальним угодам.
Консультую на платній основі.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:58
Hotab написав: Бетон написав: барабашов написав:
Все дома на электрике?
Лично я на кроватке валюсь
А, фк. Все конечно
Тре «павербвнки» для опалення.
Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.
За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована.
Якось дуже економно у вас виходить. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста?
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Faceless
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