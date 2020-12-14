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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до речі Держстат теж на ЛУН дані бере
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:40
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якось дуже економно у вас виходить. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста?
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:36
Рынок стоит мёртво на первичке, на вторичке, на свежайшей вторичке типа вашего ЯрГр, или везде, где нет покупателей с шАровым гривневым Еоселевым кредитом?
Вон ИгрАлексеич хвастался что укострои разбирают.
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:52
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ще одна інфа з сериї «до речі» - не встиг впасти Дамаск, а сирійцев вже влада Австрії та Німеччини потихеньку, але невідворотньо починає ставити на лижі у напрямку батьківщини
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И сейчас покупают и продают. Кто с мозгами и кому нужны у.е., то продают по реальным ценам. Стоит мёртво что? - хрущёвки, первый или последний этажи, а так же недв. которую хозяева как оценили в 2020г, так по этим ценам и выставляют. Иногда те кто продаёт просто выставляют по высоким ценам в надежде найти дурака. Вот и склад. впячетление, что рынок замер. А если есть реальное предложение с реальной ценой, то моментом уходит.
Я тоже недавно выставил аренду по сумаш. цене в надежде прощипать рынок. Звонков-0000, выставил по реальной, то задолбался отвечать, что уже сдал.
Народ начинает больше интересоваться недвиж. за рубежом. На прошлой недели продали 2кв.в Болгарии и ещё едут в понед. новые покупатели смотреть. Спрос идёт больше на кв. стоимостью от 75тыс.евро, хотя раньше интересовались не дороже 55тыс.евро.
Для чего покупают - ответ практич.одинаковый. У нас в Украине есть кв.- покупаем, что бы вывезти детей от бахов и кому приближается 16+, то тоже родители вывозят их.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 10 гру, 2024 14:20, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:59
Ви про період без опалення? Оті 200? Чи про холодну пору?
Бойлер Атлантік 50л .
Ніколи не займався замірами витрати е/е конкретно на бойлер, але дід Гугл каже
Мабуть калькулятор розрахунку підігріву води покаже те саме. (З якоюсь корекці на Т вхідної води і Т на виході).
Навіть якщо 45 кВтгод на місяць (але у мене ніколи не було, щоб гаряча вода в бойлері закінчувалась, мабуть я повний за день не виливаю) , то ще 155 на решту - то хіба мало? В духовках я не виготовлюю, діодне освітлення тягне мало. Навіть осмос без додаткового насосу, вистачає власного тиску мережі, пониженого редуктором до 3-3.5.. не-роботу пилососу ж висмоктувати енергію))
Додано: Вів 10 гру, 2024 14:08
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).
И кстати по проточному 3квт ты был неправ. Зммой с +12 он греет до +40 при средней струе напора. 40 достаточно для помыть руки/посуду/принять душ. Смысл нагревать для этих целей 80л и сутками поддерживать там температуру - под вопросом. Разве что ты любишь чтобы тебя напором уносило в другой конец ванной. Жил в куче отелей везде стояли проточники.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 гру, 2024 14:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 10 гру, 2024 14:17
В Киеве можно купить на год абонемент в Спорт Лайф. Полезно для здоровья и можно не думать про воду, электрич и интернет. Там всё это есть целые сутки
Додано: Вів 10 гру, 2024 14:30
Если бы можно было отмотать время назад, уменьшил бы свои спортивные потуги на 30-40%.
Штанга на грудь 200+
Становая тяга с запредельными весами
Велосипед 100+ км
Самбо с реальным применением болевых захватов...
Суставы потом спасибо точно не скажут.
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