Додано: Вів 10 гру, 2024 13:54

барабашов написав: Вон ИгрАлексеич хвастался что укострои разбирают. Вон ИгрАлексеич хвастался что укострои разбирают.

И сейчас покупают и продают. Кто с мозгами и кому нужны у.е., то продают по реальным ценам. Стоит мёртво что? - хрущёвки, первый или последний этажи, а так же недв. которую хозяева как оценили в 2020г, так по этим ценам и выставляют. Иногда те кто продаёт просто выставляют по высоким ценам в надежде найти дурака. Вот и склад. впячетление, что рынок замер. А если есть реальное предложение с реальной ценой, то моментом уходит.Я тоже недавно выставил аренду по сумаш. цене в надежде прощипать рынок. Звонков-0000, выставил по реальной, то задолбался отвечать, что уже сдал.Народ начинает больше интересоваться недвиж. за рубежом. На прошлой недели продали 2кв.в Болгарии и ещё едут в понед. новые покупатели смотреть. Спрос идёт больше на кв. стоимостью от 75тыс.евро, хотя раньше интересовались не дороже 55тыс.евро.Для чего покупают - ответ практич.одинаковый. У нас в Украине есть кв.- покупаем, что бы вывезти детей от бахов и кому приближается 16+, то тоже родители вывозят их.