Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:В Киеве можно купить на год абонемент в Спорт Лайф. Полезно для здоровья и можно не думать про воду, электрич и интернет. Там всё это есть целые сутки
Если бы можно было отмотать время назад, уменьшил бы свои спортивные потуги на 30-40%. Штанга на грудь 200+ Становая тяга с запредельными весами Велосипед 100+ км Самбо с реальным применением болевых захватов... Суставы потом спасибо точно не скажут.
Можно перейти на кардио, миним.силовые, бассейн и сауны. Там у них всё это есть. Должны быть возможно и джакузи. У нас в городе Спорт Лайф ушёл с начало войны(( Остался один комплекс как Спорт Лайф - Фит Фанс. Тоже есть у них кроме трен. зала, бассейн, сайны - 4шт и джакузи. Цены конечно кусаются на абонементы, но народа полно.
Hotab написав:[quote="5796835:Бетон"] Лично я на кроватке валюсь А, фк. Все конечно
Тре «павербвнки» для опалення. Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять. За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована.
Якось дуже економно у вас виходить. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста?
Ви про період без опалення? Оті 200? Чи про холодну пору? Бойлер Атлантік 50л .
Ніколи не займався замірами витрати е/е конкретно на бойлер, але дід Гугл каже
У середньому, 50-літровий бойлер із потужністю нагрівача 2 кВт (помітка: у мене 1.5 КВт, але це не має ніякого значення, крім часу нагріву) споживає близько 1,5 кВт·год електроенергії для нагрівання повного бака води. Це означає, що якщо ви нагріватимете воду в бойлері один раз на день, то ваша щомісячна витрата електроенергії складе близько 45 кВт·год.
Мабуть калькулятор розрахунку підігріву води покаже те саме. (З якоюсь корекці на Т вхідної води і Т на виході).
Навіть якщо 45 кВтгод на місяць (але у мене ніколи не було, щоб гаряча вода в бойлері закінчувалась, мабуть я повний за день не виливаю) , то ще 155 на решту - то хіба мало? В духовках я не виготовлюю, діодне освітлення тягне мало. Навіть осмос без додаткового насосу, вистачає власного тиску мережі, пониженого редуктором до 3-3.5.. не-роботу пилососу ж висмоктувати енергію))[/quote]Про період без опалення. В мене десь 450 виходить в середньому, теж без опалення - думаю, значна частина йде на гарячу воду, ну і плита, духовка. Ну і посудомийка, пралка і т п. Освітлення звісно то дрібниці. Кондьори навіть влітку нерегулярно працюють, і не бачу від них суттєвого впливу на загальне споживання. Якби ще опалення було б на електриці, думаю, під 1000 кВт годин би набігали. П.С. Але бачу то у вас дуже економна витрата води. Вочевидь жінок з вами не живе
Успіх написав:А що, то вже сам забудовник пропонує "готовий бізнес"?(здачу квартир) Ба, більше того - пропонує здавати окремо кімнати, як колись кацап Мрочковський! https://riel-city.riel.ua/news/prodazh- ... ent=PrMax- %D0%A0%D0%A1-General-orenda&utm_term=performance-max-General-orenda&gad_source=2&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsACwUxu4LhJTeUxsqHgiGO72-dziZPucU_4k4QnLYQFduum6UpynKTSPFR64aAhTAEALw_wcB
Вже мовчу про "паркінг у подарунок"! (а він ще тоді/до повномасштабки/ коштував дурні гроші... щось 320-350Кгрн)🤦🏻
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 10 гру, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:В Киеве можно купить на год абонемент в Спорт Лайф. Полезно для здоровья и можно не думать про воду, электрич и интернет. Там всё это есть целые сутки
Если бы можно было отмотать время назад, уменьшил бы свои спортивные потуги на 30-40%. Штанга на грудь 200+ Становая тяга с запредельными весами Велосипед 100+ км Самбо с реальным применением болевых захватов... Суставы потом спасибо точно не скажут.
Можно перейти на кардио, миним.силовые, бассейн и сауны. Там у них всё это есть. Должны быть возможно и джакузи. У нас в городе Спорт Лайф ушёл с начало войны(( Остался один комплекс как Спорт Лайф - Фит Фанс. Тоже есть у них кроме трен. зала, бассейн, сайны - 4шт и джакузи. Цены конечно кусаются на абонементы, но народа полно.
Вечный поиск арендаторов. Там писали про дома Войцоха. Так у меня знакомые сдают с 2020г. в аренду кв. в таком типа проблемном доме и уже купили с аренды ещё одну кв. и сдают. Одни всё ждут когда их снесут, а др. тем временем молотят бабки.))
Faceless написав:Купа хлорки в басейні особливо корисна
А вы что там собираетесь плавать часами. В неделю достаточно 3-4 раза для здоровья 45мин.плавать. Проводите время в трен. зале. Достаточно в день тренироваться до 2х часов трен. зал и бассейн с сауной и забудете про аптеки. Можно джакузи 15 мин и сауна. Попить чай на травах, написать гадостей в зоне отдыха на форуме финансы и повторить джакузи и сауна, тоже супер для суставов и головы.
Тема гардеробной не раскрыта. Мода на мебель меняется каждые 5 лет. Не рентабельно в аренде использовать дорогую.
Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома Танка-Черчилля в сердце Подола и с паркетом,нормальными стенаии и потолком? Или "звонильщикам" амфетамины жрать и в потолок плевать пойдёт?