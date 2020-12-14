Додано: Вів 10 гру, 2024 14:41

Hotab написав: Faceless написав: Hotab написав: [quote="5796835:Бетон"]

Лично я на кроватке валюсь

А, фк. Все конечно

Тре «павербвнки» для опалення.

Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.

За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована. Тре «павербвнки» для опалення.Кампус (вірніше компанія , яка буде опалювати) завтра /післязавтра підписує договір з Нафтогазом на газ, начебто з понеділка запустять.За листопад квартирою спалено 500Квт*год е/е (з них нічних 100+) Без обігріву було 200Квт*год. Мені здається обігрів 2-ма інверторними кондиціонерами вийшов трохи дешевше, ніж від дахової газової котельні минулого і позаминулого року. Амортизація звісно не врахована. Якось дуже економно у вас виходить. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста? Якось. Чи у вас бойлеру немає, гаряча вода від міста?



У середньому, 50-літровий бойлер із потужністю нагрівача 2 кВт (помітка: у мене 1.5 КВт, але це не має ніякого значення, крім часу нагріву) споживає близько 1,5 кВт·год електроенергії для нагрівання повного бака води. Це означає, що якщо ви нагріватимете воду в бойлері один раз на день, то ваша щомісячна витрата електроенергії складе близько 45 кВт·год.





Ви про період без опалення? Оті 200? Чи про холодну пору?Бойлер Атлантік 50л .Ніколи не займався замірами витрати е/е конкретно на бойлер, але дід Гугл кажеМабуть калькулятор розрахунку підігріву води покаже те саме. (З якоюсь корекці на Т вхідної води і Т на виході).Навіть якщо 45 кВтгод на місяць (але у мене ніколи не було, щоб гаряча вода в бойлері закінчувалась, мабуть я повний за день не виливаю) , то ще 155 на решту - то хіба мало? В духовках я не виготовлюю, діодне освітлення тягне мало. Навіть осмос без додаткового насосу, вистачає власного тиску мережі, пониженого редуктором до 3-3.5.. не-роботу пилососу ж висмоктувати енергію))[/quote]Про період без опалення. В мене десь 450 виходить в середньому, теж без опалення - думаю, значна частина йде на гарячу воду, ну і плита, духовка. Ну і посудомийка, пралка і т п. Освітлення звісно то дрібниці. Кондьори навіть влітку нерегулярно працюють, і не бачу від них суттєвого впливу на загальне споживання.Якби ще опалення було б на електриці, думаю, під 1000 кВт годин би набігали.П.С. Але бачу то у вас дуже економна витрата води. Вочевидь жінок з вами не живе