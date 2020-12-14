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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:50
барабашов написав:
Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома
нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
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