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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12120121211212212123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:50

  барабашов написав:Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома
нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
Wirująświatła
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