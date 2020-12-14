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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12120121211212212123
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:50

  барабашов написав:Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома
нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:14

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Але бачу то у вас дуже економна витрата води. Вочевидь жінок з вами не живе
эти транжиры пусть моются в бассейнах. Хлорка не плохо смывает вапно.


Перший мій абонемент в Києві був спортлайф з басом. Раз 5 я побув в басі, на початку абонементного року. Потім тільки доріжка, залізяки, 3-4 тренажери.
Бас
Очікування - губасті тьолочкі фліртують з тобою.
Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:23

  барабашов написав:
Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома Танка-Черчилля в сердце Подола и с паркетом,нормальными стенаии и потолком?
Или "звонильщикам" амфетамины жрать и в потолок плевать пойдёт?

Очень в натяг можно и за 1куе сдать. Вопрос времени экспозиции.
С котами - собаками можно быстро сдать.
Вкусу 20-30 летних не удивляюсь, я ему следую исходя из собственной алчности и выгоды..
Они слабо понимают в качестве, ибо сами в ремонты стараются не влазить.
Инстаграмно - не инстаграмно и всё.
Рядом оболонський Оазис с 2 парками, пешеходным мостом и пляжем, развитым общепитом...
Но там не инстаграмно и потому дешевле...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:28

  Hotab написав:Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
до войны я снимал номер в спа отеле Одессы, целый день (с перерывами на обед и джакузи) я плавал в 25метровом бассейне один. Только под вечер начали приходить другие люди и тогда я ушёл.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30

  Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.

По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:26

  UA написав:
  Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.

По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.

Чё то дорого 12 за бабушатник

вот Вышгород квартиры за 100 уе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VEZCe.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VwuAq.html

Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта
Wirująświatła
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  #<1 ... 12120121211212212123
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