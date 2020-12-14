нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:50
нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:14
Перший мій абонемент в Києві був спортлайф з басом. Раз 5 я побув в басі, на початку абонементного року. Потім тільки доріжка, залізяки, 3-4 тренажери.
Бас
Очікування - губасті тьолочкі фліртують з тобою.
Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:23
Очень в натяг можно и за 1куе сдать. Вопрос времени экспозиции.
С котами - собаками можно быстро сдать.
Вкусу 20-30 летних не удивляюсь, я ему следую исходя из собственной алчности и выгоды..
Они слабо понимают в качестве, ибо сами в ремонты стараются не влазить.
Инстаграмно - не инстаграмно и всё.
Рядом оболонський Оазис с 2 парками, пешеходным мостом и пляжем, развитым общепитом...
Но там не инстаграмно и потому дешевле...
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:28
до войны я снимал номер в спа отеле Одессы, целый день (с перерывами на обед и джакузи) я плавал в 25метровом бассейне один. Только под вечер начали приходить другие люди и тогда я ушёл.
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30
По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:26
Чё то дорого 12 за бабушатник
вот Вышгород квартиры за 100 уе
Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта
|