Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Але бачу то у вас дуже економна витрата води. Вочевидь жінок з вами не живе
эти транжиры пусть моются в бассейнах. Хлорка не плохо смывает вапно.
Перший мій абонемент в Києві був спортлайф з басом. Раз 5 я побув в басі, на початку абонементного року. Потім тільки доріжка, залізяки, 3-4 тренажери. Бас Очікування - губасті тьолочкі фліртують з тобою. Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
барабашов написав: Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома Танка-Черчилля в сердце Подола и с паркетом,нормальными стенаии и потолком? Или "звонильщикам" амфетамины жрать и в потолок плевать пойдёт?
Очень в натяг можно и за 1куе сдать. Вопрос времени экспозиции. С котами - собаками можно быстро сдать. Вкусу 20-30 летних не удивляюсь, я ему следую исходя из собственной алчности и выгоды.. Они слабо понимают в качестве, ибо сами в ремонты стараются не влазить. Инстаграмно - не инстаграмно и всё. Рядом оболонський Оазис с 2 парками, пешеходным мостом и пляжем, развитым общепитом... Но там не инстаграмно и потому дешевле...
Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.
Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).
И кстати по проточному 3квт ты был неправ. Зммой с +12 он греет до +40 при средней струе напора. 40 достаточно для помыть руки/посуду/принять душ. Смысл нагревать для этих целей 80л и сутками поддерживать там температуру - под вопросом. Разве что ты любишь чтобы тебя напором уносило в другой конец ванной. Жил в куче отелей везде стояли проточники.