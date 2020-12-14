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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12121121221212312124>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:50

  барабашов написав:Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома
нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:14

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Але бачу то у вас дуже економна витрата води. Вочевидь жінок з вами не живе
эти транжиры пусть моются в бассейнах. Хлорка не плохо смывает вапно.


Перший мій абонемент в Києві був спортлайф з басом. Раз 5 я побув в басі, на початку абонементного року. Потім тільки доріжка, залізяки, 3-4 тренажери.
Бас
Очікування - губасті тьолочкі фліртують з тобою.
Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:23

  барабашов написав:
Вы лучше скажите реально ли такое микроФлуе-убежище с видом в "инфраструктуру"(стену,2й этаж) сдать вообще по цене 4К-ебледрома Танка-Черчилля в сердце Подола и с паркетом,нормальными стенаии и потолком?
Или "звонильщикам" амфетамины жрать и в потолок плевать пойдёт?

Очень в натяг можно и за 1куе сдать. Вопрос времени экспозиции.
С котами - собаками можно быстро сдать.
Вкусу 20-30 летних не удивляюсь, я ему следую исходя из собственной алчности и выгоды..
Они слабо понимают в качестве, ибо сами в ремонты стараются не влазить.
Инстаграмно - не инстаграмно и всё.
Рядом оболонський Оазис с 2 парками, пешеходным мостом и пляжем, развитым общепитом...
Но там не инстаграмно и потому дешевле...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:28

  Hotab написав:Реальність - 3 бабушки на тебе дивляться , і дві дєвочки - спортсменки не піднімають навіть голову з води , намотують круги, не бачачи навколо себе нікого. Ну і хлорка, як без неї.
до войны я снимал номер в спа отеле Одессы, целый день (с перерывами на обед и джакузи) я плавал в 25метровом бассейне один. Только под вечер начали приходить другие люди и тогда я ушёл.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30

  Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.

По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:26

  UA написав:
  Wirująświatła написав:нереально. эти объявления размещают рылы, чтобы втюхивать аналогичные квартиры за 12-16. Типа присылают вам в вайбер ссылку, смотрите какие аналоговно за 1куе сдают, а вы над какими то 16кгрн думаете.

По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет. За 16 в тех же оболонский панельках с нариками и шизами, но хоть какой эконом ремонт местами сделан.

Чё то дорого 12 за бабушатник

вот Вышгород квартиры за 100 уе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VEZCe.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VwuAq.html

Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта

Ирпень нецокольный пока что в 2-3р дороже.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 20:34

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Навіть якщо 45 кВтгод на місяць
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).

И кстати по проточному 3квт ты был неправ. Зммой с +12 он греет до +40 при средней струе напора. 40 достаточно для помыть руки/посуду/принять душ. Смысл нагревать для этих целей 80л и сутками поддерживать там температуру - под вопросом. Разве что ты любишь чтобы тебя напором уносило в другой конец ванной. Жил в куче отелей везде стояли проточники.

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гріє методом баклажок на сонці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:03

  Wirująświatła написав:аренда однушки в рыбальском 1куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VKCdE.html
мебель дешманская. особенно этажерка из дсп.

цоколь
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:50

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Киеве можно купить на год абонемент в Спорт Лайф. Полезно для здоровья и можно не думать про воду, электрич и интернет. Там всё это есть целые сутки :P

Если бы можно было отмотать время назад, уменьшил бы свои спортивные потуги на 30-40%.
Штанга на грудь 200+
Становая тяга с запредельными весами
Велосипед 100+ км
Самбо с реальным применением болевых захватов...
Суставы потом спасибо точно не скажут.

фига се у вас жим. давайте зарубимся.

К сожалению, много кто знает ваш секретик, Игорь Алексеевич, судя по забитому спортлайфу. Я так и понял, что все ездят мыться.

Кстати, бассейн опасен - подводный вид задней проекции плывущей впереди тётеньки наносит вред психическому здоровью.

Может кто читает - перед погружением в бассейн, мойте свои грязные тела, если табличка с примитивной надписью об этом, не находит отклика в сознании
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:04

Е.Е. Київ vs Варшава

Ясного дня, блин. Очень смешно. причём счётчик у меня день ночь

Ясного дня! Надсилаємо ваш рахунок за світло. Станом на 10.12.2024 р. сума до сплати за о/р *****013***** складає 13 072,32 грн. Та ми рекомендуємо внести платіж з урахуванням очікуваного споживання за грудень — 20 787,84 грн.

Witaj

Informujemy, że w dniu 2024.12.06 wystawiono fakturę o numerze: 52/******/********R

Termin płatności: 2024.12.30

Kwota do zapłaty wynosi:271,51 zł.
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