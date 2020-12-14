Wirująświatła написав:

Hotab написав: Навіть якщо 45 кВтгод на місяць Навіть якщо 45 кВтгод на місяць

шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).И кстати по проточному 3квт ты был неправ. Зммой с +12 он греет до +40 при средней струе напора. 40 достаточно для помыть руки/посуду/принять душ. Смысл нагревать для этих целей 80л и сутками поддерживать там температуру - под вопросом. Разве что ты любишь чтобы тебя напором уносило в другой конец ванной. Жил в куче отелей везде стояли проточники.