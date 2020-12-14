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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:08
Бетон написав:
13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?
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Wirująświatła
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3
Додано: Сер 11 гру, 2024 01:10
Wirująświatła написав: Бетон написав:
13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?
1,5
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Бетон
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