RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12121121221212312124
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:08

  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26201
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:10

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?

1,5
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4052
З нами з: 17.12.22
Подякував: 115 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:21

]
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Навіть якщо 45 кВтгод на місяць
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).


Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,


Зображення


https://proxoloda.com.ua/ua/catalog/water-heating


Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду,
Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення.
Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
Hotab
 
Повідомлень: 13748
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:31

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?

1,5

А на 7800 с двухтарифным счётчиком намотали в ноябре :shock: :shock: :shock: ? Как? Я на 194метрах кондёрами и духовкой до полутора тысяч кВт/ч в августе 08го, 10го, 14го, 16го, ... короче при +40 с лихуем за бортом и ЮЗ ориентированной лоджией и "залами" еле-еле наматывал, так кондиционеры выключались у детей на время сна, а внизу - с трёх ночи до прогрева "залы" до 28ми грд к 11ти максимум, а то и в 10.00
барабашов
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12121121221212312124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2508, 2509, 2510
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25097 16751806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2024 01:39
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5480857
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.