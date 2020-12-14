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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12121121221212312124
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:08

  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:10

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?

1,5
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:21

]
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Навіть якщо 45 кВтгод на місяць
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).


Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,


Зображення


https://proxoloda.com.ua/ua/catalog/water-heating


Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду,
Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення.
Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:31

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:13 072,32 грн
это сколько месяцев вы не платили?

1,5

А на 7800 с двухтарифным счётчиком намотали в ноябре :shock: :shock: :shock: ? Как? Я на 194метрах кондёрами и духовкой до полутора тысяч кВт/ч в августе 08го, 10го, 14го, 16го, ... короче при +40 с лихуем за бортом и ЮЗ ориентированной лоджией и "залами" еле-еле наматывал, так кондиционеры выключались у детей на время сна, а внизу - с трёх ночи до прогрева "залы" до 28ми грд к 11ти максимум, а то и в 10.00
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 07:35

  Wirująświatła написав:аренда однушки в рыбальском 1куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VKCdE.html
мебель дешманская. особенно этажерка из дсп.


Ось рибальський за 27.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... UFDE4.html

Яу на мене за 41 нереально здати.
Хоча навіть за 27 для цього ЖК біля траси та поміж гаражів зависока ціна.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 07:57

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:1,5

А на 7800 с двухтарифным счётчиком намотали в ноябре :shock: :shock: :shock: ? Как? Я на 194метрах кондёрами и духовкой до полутора тысяч кВт/ч в августе 08го, 10го, 14го, 16го, ... короче при +40 с лихуем за бортом и ЮЗ ориентированной лоджией и "залами" еле-еле наматывал, так кондиционеры выключались у детей на время сна, а внизу - с трёх ночи до прогрева "залы" до 28ми грд к 11ти максимум, а то и в 10.00

Да ХЗ как? У меня учитывая, что 2 80 л бойлера онлайн маслают, и один комп практически постоянно больше трёшки с двухтарифным счётчиком не выходит.
Bolt
 
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  #<1 ... 12121121221212312124
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