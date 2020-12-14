Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).
Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,
Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду, Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення. Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
А на 7800 с двухтарифным счётчиком намотали в ноябре ? Как? Я на 194метрах кондёрами и духовкой до полутора тысяч кВт/ч в августе 08го, 10го, 14го, 16го, ... короче при +40 с лихуем за бортом и ЮЗ ориентированной лоджией и "залами" еле-еле наматывал, так кондиционеры выключались у детей на время сна, а внизу - с трёх ночи до прогрева "залы" до 28ми грд к 11ти максимум, а то и в 10.00
А на 7800 с двухтарифным счётчиком намотали в ноябре ? Как? Я на 194метрах кондёрами и духовкой до полутора тысяч кВт/ч в августе 08го, 10го, 14го, 16го, ... короче при +40 с лихуем за бортом и ЮЗ ориентированной лоджией и "залами" еле-еле наматывал, так кондиционеры выключались у детей на время сна, а внизу - с трёх ночи до прогрева "залы" до 28ми грд к 11ти максимум, а то и в 10.00
Да ХЗ как? У меня учитывая, что 2 80 л бойлера онлайн маслают, и один комп практически постоянно больше трёшки с двухтарифным счётчиком не выходит.
Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта
Ирпень нецокольный пока что в 2-3р дороже.
Вышгород это блок пост нужно проехать. Категория Ухилянты это самая экономически активная часть населения которая исключена из экономики. Все расчеты нужно желать исходя их этого факта иначе расчеты не сойдутся с реальностью.