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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12122121231212412125
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:02

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:

Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40

Падаем круто

Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный

Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция


Правду нужно нести в масі. Чем больше умніх людей тем лучше для страні.
А то оболваненій народ загоняют как оленей.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:07

  Hotab написав:]
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Навіть якщо 45 кВтгод на місяць
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).


Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,


https://proxoloda.com.ua/ua/catalog/water-heating


Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду,
Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення.
Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)

Садись, два
Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:12

  Хомякоид написав: Правду нужно нести в масі. Чем больше умніх людей тем лучше для страні.
А то оболваненій народ загоняют как оленей.

Массы воспринимают лишь ту информацию, которая подтверждает их убеждения.
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