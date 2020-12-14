Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).
Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,
Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду, Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення. Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
Садись, два Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать