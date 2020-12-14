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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12123121241212512126>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:02

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:

Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40

Падаем круто

Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный

Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция


Правду нужно нести в масі. Чем больше умніх людей тем лучше для страні.
А то оболваненій народ загоняют как оленей.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:07

  Hotab написав:]
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Навіть якщо 45 кВтгод на місяць
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).


Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,


https://proxoloda.com.ua/ua/catalog/water-heating


Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду,
Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення.
Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)

Садись, два
Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:12

  Хомякоид написав: Правду нужно нести в масі. Чем больше умніх людей тем лучше для страні.
А то оболваненій народ загоняют как оленей.

Массы воспринимают лишь ту информацию, которая подтверждает их убеждения.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Хомякоид написав:

Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40

Падаем круто

Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный

Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция
дивно, а чого ж цей такий моцний аналітик проігнорував головний фактор - підвищення оподаткування і весь той інфошум, що йому передував?
та і його ініциатива зі збором даних у рилів мені теж дещо до болю нагадує бгг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 11 гру, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:25

anduzenko

Садись, два
Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать


Сходи на курси підвищення кваліфікації вчителів. Бо ти не розумієш прочитане (дислексія?)
Як подальше охолодження води в бойлері (подальші втрати) протирічить фразі

вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)


Вчителі, яких ми заслужили
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:37

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  Хомякоид написав:

Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40

Падаем круто

Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный

Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция
дивно, а чого ж цей такий моцний аналітик проігнорував головний фактор - підвищення оподаткування і весь той інфошум, що йому передував?
та і його ініциатива зі збором даних у рилів мені теж дещо до болю нагадує бгг

Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати.
Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати.
Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
так отож
бачили ми вже тут стікі «аналітиків» від ейрмакса до зета та зетрадіо, всі одне й теж саме співали і всі у підсумку зі своїми прогнозами епічно обісрались

і на індекси ті сміттєві тут раніше надрачували як на одкровення господнє бгг

знаєш шо обʼєднує усіх цих аналітиків?
фраза «ринок починає рости, але я в упор не бачу для цього жодних підстав»

тому я вже не перше десятиліття спираюсь виключно на дані рилів та інсайди забудовників, а уся ця аналітика та статистика, які грунтуються на сміттєвих даних - до сраки
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:20

  UA написав:
  Wirująświatła написав:Чё то дорого 12 за бабушатник

вот Вышгород квартиры за 100 уе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VEZCe.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VwuAq.html

Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта

Ирпень нецокольный пока что в 2-3р дороже.

Вышгород это блок пост нужно проехать.
Категория Ухилянты это самая экономически активная часть населения которая исключена из экономики. Все расчеты нужно желать исходя их этого факта иначе расчеты не сойдутся с реальностью.

Кроме наглых коррумпированных пиксельных морд со шлагбаумом учитывайте то, что в этом наглострое на месте реконструкции мазанки могут быть проблемы с ЭЭ(допустим 15кВт на весь особняк), водой и отводом(ёмкость для грвна пять кубов и не каждый день выкачивают) и просто расположение скажем так в не очень презентабельном месте типа рабочей слободки
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:28

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати.
Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
так отож
бачили ми вже тут стікі «аналітиків» від ейрмакса до зета та зетрадіо, всі одне й теж саме співали і всі у підсумку зі своїми прогнозами епічно обісрались

і на індекси ті сміттєві тут раніше надрачували як на одкровення господнє бгг

знаєш шо обʼєднує усіх цих аналітиків?
фраза «ринок починає рости, але я в упор не бачу для цього жодних підстав»

тому я вже не перше десятиліття спираюсь виключно на дані рилів та інсайди забудовників, а уся ця аналітика та статистика, які грунтуються на сміттєвих даних - до сраки

Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.
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