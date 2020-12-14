Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
шо за сказки. это летом бойлер тянет 50 а зимой все 100 кВтгод. Или только проточный нагреватель летом греет до 55 а зимой до 40 при одинаковой мощности нагрева? Летом можно принять душ водой +20 из крана и не сильно замерзнуть, а зимой там +12 (у меня стоят датчики температуры на вход и выход из бойлера).
Если уж спорить , так хоть вот так.. а не размазывать..,
Питати, навіщо ти щось там лопочеш про «проточний», «накопичувальний» я навіть не буду, Бо це дитячий садок («сказки») не розуміти, що спосіб нагріву не має значення. Бо вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
Садись, два Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать
Интересна статистика по первичке. Сентябрь 144 Окнябрь 55 Ноябрь 40
Падаем круто
Я его лично знаю. Он в польше мне помог. Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный
Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция
дивно, а чого ж цей такий моцний аналітик проігнорував головний фактор - підвищення оподаткування і весь той інфошум, що йому передував? та і його ініциатива зі збором даних у рилів мені теж дещо до болю нагадує бгг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 11 гру, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
Интересна статистика по первичке. Сентябрь 144 Окнябрь 55 Ноябрь 40
Падаем круто
Я его лично знаю. Он в польше мне помог. Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный
Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция
дивно, а чого ж цей такий моцний аналітик проігнорував головний фактор - підвищення оподаткування і весь той інфошум, що йому передував? та і його ініциатива зі збором даних у рилів мені теж дещо до болю нагадує бгг
Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати. Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
Бетон написав:Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати. Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
так отож бачили ми вже тут стікі «аналітиків» від ейрмакса до зета та зетрадіо, всі одне й теж саме співали і всі у підсумку зі своїми прогнозами епічно обісрались
і на індекси ті сміттєві тут раніше надрачували як на одкровення господнє бгг
знаєш шо обʼєднує усіх цих аналітиків? фраза «ринок починає рости, але я в упор не бачу для цього жодних підстав»
тому я вже не перше десятиліття спираюсь виключно на дані рилів та інсайди забудовників, а уся ця аналітика та статистика, які грунтуються на сміттєвих даних - до сраки
Какой смысл хозяевам хз. Это ниже амортизации даже дешманского ремонта
Ирпень нецокольный пока что в 2-3р дороже.
Вышгород это блок пост нужно проехать. Категория Ухилянты это самая экономически активная часть населения которая исключена из экономики. Все расчеты нужно желать исходя их этого факта иначе расчеты не сойдутся с реальностью.
Кроме наглых коррумпированных пиксельных морд со шлагбаумом учитывайте то, что в этом наглострое на месте реконструкции мазанки могут быть проблемы с ЭЭ(допустим 15кВт на весь особняк), водой и отводом(ёмкость для грвна пять кубов и не каждый день выкачивают) и просто расположение скажем так в не очень презентабельном месте типа рабочей слободки
Бетон написав:Бо він синтетичний фінансист, теоретик. А КРЖН це набагато більше. КРЖН багато в чому побудований на виключеннях. Це не товар який легко порівнювати. Фінансисти у всьому бачать математичні усереднення. Він казав, що і Польщі огрудок це неліквід, тому що в його табличках математика низька. А те,що огрудків мало, бо це партер, знають будівельники. А також те,що вони користуються попитом. Але для аналітика все - середня температура
так отож бачили ми вже тут стікі «аналітиків» від ейрмакса до зета та зетрадіо, всі одне й теж саме співали і всі у підсумку зі своїми прогнозами епічно обісрались
і на індекси ті сміттєві тут раніше надрачували як на одкровення господнє бгг
знаєш шо обʼєднує усіх цих аналітиків? фраза «ринок починає рости, але я в упор не бачу для цього жодних підстав»
тому я вже не перше десятиліття спираюсь виключно на дані рилів та інсайди забудовників, а уся ця аналітика та статистика, які грунтуються на сміттєвих даних - до сраки
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.