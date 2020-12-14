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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12123121241212512126
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:02

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:

Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40

Падаем круто

Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный

Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция

рынок мёртвый потому что женщины отбивают от тцкунов случайных прохожих и поэтому все ~~~25 оставшихся тут миллионов мечтают сбежать?
Рынок мёртвый потому что все ждут какого то логического окончания БД и не по Днепру?
Рынок мёртвый потому что новострой тупо дорого и без ремонта,а денег нет(напечатают-курс три цифры, в долларе метр вниз и заколосится поле девелоперов?)?
Чем он по Польше помог? Тем что предсказал ипотеку почти под ноль % но до какого то определённого дня?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати

я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями

«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг

а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші

і все це після ковіда, під час війни і всього іншого

так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає

зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:28

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати

я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями

«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг

а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші

і все це після ковіда, під час війни і всього іншого

так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає

зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі

Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати

я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями

«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг

а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші

і все це після ковіда, під час війни і всього іншого

так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає

зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі

Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
так ніхто і не сперечається, а вмочувати роги в будівництва - саме ваша тема, я в поля чюдєс, де гроші без мого контролю самі собою ростуть з 90х не вірю)

і ми не про Бучу і не про Гостомель - ми про Київ і про заробіток на київській нерухомості, не пересмикуйте)

і це я ще про вєнтфасади, модні мопи та приховані плінтуси мовчу бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:52

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
так ніхто і не сперечається, а вмочувати роги в будівництва - саме ваша тема, я в поля чюдєс, де гроші без мого контролю самі собою ростуть з 90х не вірю)

і ми не про Бучу і не про Гостомель - ми про Київ і про заробіток на київській нерухомості, не пересмикуйте)

і це я ще про вєнтфасади, модні мопи та приховані плінтуси мовчу бгг

Та не принципово де. Добре, Києву пощастило - дивом герої зупинили кацапів в передмісті. Проте дива могло і не статися - і перетворився б Київ на Грозний. А могли не надати ППО. Але на фінансовий результат від інвестиції це вже впливає не так суттєво. Бо +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:… +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.


нашо цей потік свідомості, за скікі ви готові в світлі цієї інфи продати яг?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:12

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:… +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.


нашо цей потік свідомості, за скікі ви готові в світлі цієї інфи продати яг?)

Це підведення підсумків за 14 років. Так, можна сподіватись що наступні 14 років будут для КРЖН зовсім іншими. Але на чому ці сподівання грунтуватимуться - я хз.
Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.


не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:19

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.


не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла

Квітка та моє бажання/небажання її продавати ніяк не впливають на ринок і на наведені цифри.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.


не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла

Квітка та моє бажання/небажання її продавати ніяк не впливають на ринок і на наведені цифри.
а в неньку повернетесь коли?)

можете не відповідати, я ж писав - ваші слова абсолютно нічого не варті, нуль

на цьому давайте припинемо діалог
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