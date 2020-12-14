Додано: Сер 11 гру, 2024 16:09

airmax78 написав: Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.

але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахуватия прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгга ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють іншіі все це після ковіда, під час війни і всього іншоготак шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стаєзи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі