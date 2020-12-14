|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:02
Бетон написав: Хомякоид написав:
Интересна статистика по первичке.
Сентябрь 144
Окнябрь 55
Ноябрь 40
Падаем круто
Я его лично знаю. Он в польше мне помог.
Не хотел тут его палить, аналитик он очень сильный
Поэтому, то что я написал про мёртвый рынок, оказалось совершенно верно. А то, что пишет лун и его цитируют все издания- абсолютная дезинфекция
рынок мёртвый потому что женщины отбивают от тцкунов случайных прохожих и поэтому все ~~~25 оставшихся тут миллионов мечтают сбежать?
Рынок мёртвый потому что все ждут какого то логического окончания БД и не по Днепру?
Рынок мёртвый потому что новострой тупо дорого и без ремонта,а денег нет(напечатают-курс три цифры, в долларе метр вниз и заколосится поле девелоперов?)?
Чем он по Польше помог? Тем что предсказал ипотеку почти под ноль % но до какого то определённого дня?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4600
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:09
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати
я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями
«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг
а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші
і все це після ковіда, під час війни і всього іншого
так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає
зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:28
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати
я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями
«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг
а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші
і все це після ковіда, під час війни і всього іншого
так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає
зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі
Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:34
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати
я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями
«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг
а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші
і все це після ковіда, під час війни і всього іншого
так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає
зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі
Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
так ніхто і не сперечається, а вмочувати роги в будівництва - саме ваша тема, я в поля чюдєс, де гроші без мого контролю самі собою ростуть з 90х не вірю)
і ми не про Бучу і не про Гостомель - ми про Київ і про заробіток на київській нерухомості, не пересмикуйте)
і це я ще про вєнтфасади, модні мопи та приховані плінтуси мовчу бгг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:52
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів (ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
так ніхто і не сперечається, а вмочувати роги в будівництва - саме ваша тема, я в поля чюдєс, де гроші без мого контролю самі собою ростуть з 90х не вірю)
і ми не про Бучу і не про Гостомель - ми про Київ і про заробіток на київській нерухомості, не пересмикуйте)
і це я ще про вєнтфасади, модні мопи та приховані плінтуси мовчу бгг
Та не принципово де. Добре, Києву пощастило - дивом герої зупинили кацапів в передмісті. Проте дива могло і не статися - і перетворився б Київ на Грозний. А могли не надати ППО. Але на фінансовий результат від інвестиції це вже впливає не так суттєво. Бо +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:07
airmax78 написав:… +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.
нашо цей потік свідомості, за скікі ви готові в світлі цієї інфи продати яг?)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:12
kingkongovets написав:
airmax78 написав:… +500% vs скільки? -15%? -20%? чи це ще занадто оптимістично і потрібно орієнтуватись на -50%? Тобто абсолютно неспівставні ані результати, ані ризики, ані зусилля, ані витрачені нерви. Total failure. Мені дуже шкода, але в інвестиційних колах кажуть що найкраща інвестиція в Україну - це та що зірвалась/не відбулась. І це, звісно, справедливо і для КРЖН.
нашо цей потік свідомості, за скікі ви готові в світлі цієї інфи продати яг?)
Це підведення підсумків за 14 років. Так, можна сподіватись що наступні 14 років будут для КРЖН зовсім іншими. Але на чому ці сподівання грунтуватимуться - я хз.
Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:18
airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.
не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:19
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.
не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла
Квітка та моє бажання/небажання її продавати ніяк не впливають на ринок і на наведені цифри.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:24
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Квітка не продається - вона дорога мені як пам'ять.
не сумнівався - запитав для повнішої ілюстрації нікчемності усіх ваших попередніх блаблабла
Квітка та моє бажання/небажання її продавати ніяк не впливають на ринок і на наведені цифри.
а в неньку повернетесь коли?)
можете не відповідати, я ж писав - ваші слова абсолютно нічого не варті, нуль
на цьому давайте припинемо діалог
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, Хомякоид
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25101
|16752676
|
|
|1374
|5480899
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57275
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|