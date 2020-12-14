|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:49
S&P500 це довготривала інвестиція. Вже і життя пройде. І як в них вкластися, якщо свіфтів нема.
Середня дохідність 11%, а в КРЖН це лише дохідність оренди плюс 20..40% можна заробляти на перепродажу. Нормальний був ринок, до травня 2024 року
Я вже мовчу про нюанси спадщини. Скільки власників, наприклад, бітка похоронили активи з собою
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4060
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:37
Бетон написав:
Ясного дня, блин. Очень смешно. причём счётчик у меня день ночь
Ясного дня! Надсилаємо ваш рахунок за світло. Станом на 10.12.2024 р. сума до сплати за о/р *****013***** складає 13 072,32 грн. Та ми рекомендуємо внести платіж з урахуванням очікуваного споживання за грудень — 20 787,84 грн.
Witaj
Informujemy, że w dniu 2024.12.06 wystawiono fakturę o numerze: 52/******/********R
Termin płatności: 2024.12.30
Kwota do zapłaty wynosi:271,51 zł.
Это всё замечательно, а сколько в киловатах за месяц в Киеве и сколько в Польше ?
Может оказаться, что если в Польше организовать потребление, как в Киеве, то могут совершенно другие цифры по злотым получится
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10763
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:38
airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9149
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1869 раз.
- Подякували: 2301 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:49
UA написав: airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43132
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:56
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
Блл!!! Strong buy
гостинки на все
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9149
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1869 раз.
- Подякували: 2301 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2024 19:21
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
Блл!!! Strong buy
гостинки на все
AMX78C - никогда не ошибается.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43132
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 5325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25103
|16752834
|
Сер 11 гру, 2024 19:04
UA
|
|1374
|5480901
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57275
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|