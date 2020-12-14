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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12124121251212612127
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

S&P500 це довготривала інвестиція. Вже і життя пройде. І як в них вкластися, якщо свіфтів нема.

Середня дохідність 11%, а в КРЖН це лише дохідність оренди плюс 20..40% можна заробляти на перепродажу. Нормальний був ринок, до травня 2024 року

Я вже мовчу про нюанси спадщини. Скільки власників, наприклад, бітка похоронили активи з собою
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:37

  Бетон написав:Ясного дня, блин. Очень смешно. причём счётчик у меня день ночь

Ясного дня! Надсилаємо ваш рахунок за світло. Станом на 10.12.2024 р. сума до сплати за о/р *****013***** складає 13 072,32 грн. Та ми рекомендуємо внести платіж з урахуванням очікуваного споживання за грудень — 20 787,84 грн.

Witaj

Informujemy, że w dniu 2024.12.06 wystawiono fakturę o numerze: 52/******/********R

Termin płatności: 2024.12.30

Kwota do zapłaty wynosi:271,51 zł.

Это всё замечательно, а сколько в киловатах за месяц в Киеве и сколько в Польше ?

Может оказаться, что если в Польше организовать потребление, как в Киеве, то могут совершенно другие цифры по злотым получится
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:38

  airmax78 написав:Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.

UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:49

  UA написав:
  airmax78 написав:Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.

UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.

Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:56

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.

UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.

Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.

Блл!!! Strong buy
гостинки на все :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 19:21

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.

Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.

Блл!!! Strong buy
гостинки на все :mrgreen:

AMX78C - никогда не ошибается.
airmax78
 
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