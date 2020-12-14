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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 17:49
S&P500 це довготривала інвестиція. Вже і життя пройде. І як в них вкластися, якщо свіфтів нема.
Середня дохідність 11%, а в КРЖН це лише дохідність оренди плюс 20..40% можна заробляти на перепродажу. Нормальний був ринок, до травня 2024 року
Я вже мовчу про нюанси спадщини. Скільки власників, наприклад, бітка похоронили активи з собою
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Бетон
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:37
Бетон написав:
Ясного дня, блин. Очень смешно. причём счётчик у меня день ночь
Ясного дня! Надсилаємо ваш рахунок за світло. Станом на 10.12.2024 р. сума до сплати за о/р *****013***** складає 13 072,32 грн. Та ми рекомендуємо внести платіж з урахуванням очікуваного споживання за грудень — 20 787,84 грн.
Witaj
Informujemy, że w dniu 2024.12.06 wystawiono fakturę o numerze: 52/******/********R
Termin płatności: 2024.12.30
Kwota do zapłaty wynosi:271,51 zł.
Это всё замечательно, а сколько в киловатах за месяц в Киеве и сколько в Польше ?
Может оказаться, что если в Польше организовать потребление, как в Киеве, то могут совершенно другие цифры по злотым получится
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:38
airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:49
UA написав: airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 18:56
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
Блл!!! Strong buy
гостинки на все
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:21
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
UA завжди дивиться на airmax78Composite при прийнятті важливих рішень.
Напевне це едина причина чому я все ще сюди захожу.
Зараз AMX78Composite показує Strong Sell. Не дякуйте. Віддасте грошима.
Блл!!! Strong buy
гостинки на все
AMX78C - никогда не ошибается.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:40
airmax78 написав:
Нажаль АirMax, коли прийшов сюди у 2011, був на 1200% правий: вкладати гроші в КРЖН - безглузда ідея на фоні інших можливостей. Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
Повністю згоден, але до сих пір ще із бетону повністю не вийшов, але значно зменшив його присутність в портфелі, про що наразі не шкодую
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:51
UA написав:
Тема гардеробной не раскрыта.
Мода на мебель меняется каждые 5 лет.
Не рентабельно в аренде использовать дорогую.
Даже потолка нет.а от вида присобаченной микроволновки глаз дёргается.
Ну и цветовая гамма: это ж нужно специально подобрать напольное покрытие грязного оттенка. Белые швы плитки. Капец кароч
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Додано: Сер 11 гру, 2024 19:53
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Нажаль сам AirMax до себе не прислухався і дав себе переконати в протилежному.
але добре, що думка та слова ейрмакса зараз важать 0,0 бо він вже стікі разів перевзувався, що всім давно набридло це рахувати
я прекрасно памʼятаю вашу позицію і риторику в іпостасі прєдводітєля обвалішек, памʼятаю як ви зі своїми прогнозами обісралися, потім в стрибку перевзули кеди, памʼятаю як потім так же обісралися такі ж пихаті і яйцеголові зет і зрадіо, як ви всі тут трусили своїми прогнозами, графіками і регаліями
«в рази»(с) у вас все мало скластися вже хз коли бгг
а ще я знаю скільки я особисто заробив і заробляю на київській нерухомості і бачу що заробляють інші
і все це після ковіда, під час війни і всього іншого
так шо не сміши, макс, бо ти коли намагаєшься в гумор якось завжди ніяково іншим стає
зи: це все не особисте, це про якість і цінність подібної «аналітики» взагалі
Якщо тут і є гумор, то суто чорний. 1 бакс вкладений у S&P500 в 2011 році і тупо забутий - сьогодні перетворився б на 5 доларів
(ваша участь в процесі - спостерігач - 0 зусиль і витраченого часу). На що перетворився 1 долар вкладений у 2011 році в КРЖН? Слава Богу, якщо він зберігся хоча б у вигляді квартири чи приміщення, а не застряг в недобуді або перетворився на будівельне сміття (як багато об'єктів в Бучі, Ірпені, Гостомелі і т.д.). Про що тут ще далі можна сперичатись?
Ну там бувають теж падіння, але довгостроково - тільки ріст.
Як можна взагалі порівнювати ФР в найрозвинутішій країні і нерухомість в воюючій країні (да й ще й по таким цінам), це нонсенс. Просто зробіть чек-ліст і порівняйте:
* доходність - повністю СП500 виграє, особливо зараз
* ризики - ноу коментс, 100 до 1, тут ризиків дуже багато в нерухомості
* ліквідність - ноу коментс, хвилини проти місяців-років
* витрати на адміністрування - 100 до 1 з орендою на користь СП500 якшо грати вдовгу
* валютні ризики - нерухомість то номінована в долл, проте фактично привязана до грн і курсу, бо доходи населення
* вірогідність форсмажору - тут все зрозуміло
Тут нема чого порівнювати, саме тому й закрили свіфт - шоб піпл сидів в цьому болоті і не рипався, але все одно шляхи є, хочь потроху можна поповнювати IBKR
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Sidus
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