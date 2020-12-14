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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12125121261212712128
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:48

  airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.

які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
flyman
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