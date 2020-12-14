які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2024 11:48
які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29
Учить тебя, вояку грозного и звезду форума? Упаси боже
Во-первых, you can't teach an old dog new tricks
Во-вторых, мне за это не платят
Кстати, а как ты относишься к психологии? Лженаука, типа астрологии? Или что-то есть?
Не знаешь, как называется правильно состояние перманентного берсерка?
Как старший офицер, ты обязан всё знать и всегда быть прав.
|