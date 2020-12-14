Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.
які? Рибальський? Відень? помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
Садись, два Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать
Сходи на курси підвищення кваліфікації вчителів. Бо ти не розумієш прочитане (дислексія?) Як подальше охолодження води в бойлері (подальші втрати) протирічить фразі
вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)
Вчителі, яких ми заслужили
Учить тебя, вояку грозного и звезду форума? Упаси боже Во-первых, you can't teach an old dog new tricks Во-вторых, мне за это не платят
Кстати, а как ты относишься к психологии? Лженаука, типа астрологии? Или что-то есть? Не знаешь, как называется правильно состояние перманентного берсерка? Как старший офицер, ты обязан всё знать и всегда быть прав.
airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.
які? Рибальський? Відень? помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.
які? Рибальський? Відень? помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить
airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.
які? Рибальський? Відень? помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
airmax78 написав:У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить
Прєлєсть була придбана вже пізніше - у 2013му, після двох років психологічної обробки на форумі та внаслідок інстинкту гніздування.
flyman написав:які? Рибальський? Відень? помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.