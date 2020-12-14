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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12126121271212812129>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:48

  airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.

які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29

  Hotab написав:anduzenko

Садись, два
Вода в выключенном бойлере медленно остывает, её надо регулярно подогревать


Сходи на курси підвищення кваліфікації вчителів. Бо ти не розумієш прочитане (дислексія?)
Як подальше охолодження води в бойлері (подальші втрати) протирічить фразі

вся е/енергія так чи інакше відправляється на нагрів води)


Вчителі, яких ми заслужили


Учить тебя, вояку грозного и звезду форума? Упаси боже
Во-первых, you can't teach an old dog new tricks
Во-вторых, мне за это не платят

Кстати, а как ты относишься к психологии? Лженаука, типа астрологии? Или что-то есть?
Не знаешь, как называется правильно состояние перманентного берсерка?
Как старший офицер, ты обязан всё знать и всегда быть прав.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 15:57

  flyman написав:
  airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.

які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ

У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.

які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ

У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:19

  airmax78 написав:А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
прошло каких-то 11 лет и вы эмигрант.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Тому хлопці-ньюкамери - якщо у вас є якись обгрунтовані переконання - тримайтеся їх ноу меттер вот. І буде вам щастя. Але переконання мають бути обгрунтованими, як у AirMax в далекому 2011 році.

які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ

У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.


макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:03

  kingkongovets написав:а в неньку повернетесь коли?)

можете не відповідати, я ж писав - ваші слова абсолютно нічого не варті, нуль

на цьому давайте припинемо діалог

нашо йому повертатися?
зп 8к йоро, контора орендує квартиру
за 3 роки він там вже освоївся
як продасть квітку, зникне з форуму
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:08

  Faceless написав:
airmax78 написав:У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить

Прєлєсть була придбана вже пізніше - у 2013му, після двох років психологічної обробки на форумі та внаслідок інстинкту гніздування.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:08

  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
прошло каких-то 11 лет и вы эмигрант.

Ніт. "Я у відрядженні"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:які? Рибальський? Відень?
помню юра теплотехнік мав переконання про зомбі, в якого там щось відпадає і ОШ та ЯЗ

У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.


макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290

Гарна квартира. Дуже схожа на мою. Навіть винна шафа того ж виробника. Але ніт. Квітка не продається.
airmax78
 
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