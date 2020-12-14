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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12126121271212812129
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Гарна квартира. Дуже схожа на мою. Навіть винна шафа того ж виробника. Але ніт. Квітка не продається.

зная ваш евр...одесский характер, правду вы не скажете)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:18

  Олежан написав:
  kingkongovets написав:а в неньку повернетесь коли?)

можете не відповідати, я ж писав - ваші слова абсолютно нічого не варті, нуль

на цьому давайте припинемо діалог

нашо йому повертатися?
зп 8к йоро, контора орендує квартиру
за 3 роки він там вже освоївся
як продасть квітку, зникне з форуму

Дуже образливо чути таке. Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть. Відрядження закінчиться і я повернусь. Вже не буду бити себе в груди коли саме. Просто викладу тут фотку з квітки з папірцем і датою (і скажете мені що там написати, або ще щось - ви ж тут така публіка недовірлива).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:20

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Гарна квартира. Дуже схожа на мою. Навіть винна шафа того ж виробника. Але ніт. Квітка не продається.

зная ваш евр...одесский характер, правду вы не скажете)

Навщо мені брехати? Та й площу подивиться - в мене значно менша квартира. Проте ця - дуже і дуже. Реуса кличте - його шанс. За безцінь майже.
airmax78
 
Повідомлень: 43140
З нами з: 25.10.12
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Подякували: 5327 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть


истенный одессит)
Олежан
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:26

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть


истенный одессит)

Я киянин! (сховайте цей пост від Конговца).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:29

  Олежан написав:макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290

До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.
airmax78
 
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