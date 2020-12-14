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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2024 17:13
airmax78 написав:
Гарна квартира. Дуже схожа на мою. Навіть винна шафа того ж виробника. Але ніт. Квітка не продається.
зная ваш евр...одесский характер, правду вы не скажете)
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Олежан
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:18
Олежан написав: kingkongovets написав:
а в неньку повернетесь коли?)
можете не відповідати, я ж писав - ваші слова абсолютно нічого не варті, нуль
на цьому давайте припинемо діалог
нашо йому повертатися?
зп 8к йоро, контора орендує квартиру
за 3 роки він там вже освоївся
як продасть квітку, зникне з форуму
Дуже образливо чути таке. Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть. Відрядження закінчиться і я повернусь. Вже не буду бити себе в груди коли саме. Просто викладу тут фотку з квітки з папірцем і датою (і скажете мені що там написати, або ще щось - ви ж тут така публіка недовірлива).
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:20
Олежан написав: airmax78 написав:
Гарна квартира. Дуже схожа на мою. Навіть винна шафа того ж виробника. Але ніт. Квітка не продається.
зная ваш евр...одесский характер, правду вы не скажете)
Навщо мені брехати? Та й площу подивиться - в мене значно менша квартира. Проте ця - дуже і дуже. Реуса кличте - його шанс. За безцінь майже.
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airmax78
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:25
airmax78 написав:
Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть
истенный одессит)
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Олежан
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:26
Олежан написав: airmax78 написав:
Немає в Австрії таких зарплат. Ніхто не копенсує мені оренду. Неможливо тут облаштуватись так швидко і мети такої не стоїть
истенный одессит)
Я киянин! (сховайте цей пост від Конговца).
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:29
До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.
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