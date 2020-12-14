Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить
Прєлєсть була придбана вже пізніше - у 2013му, після двох років психологічної обробки на форумі та внаслідок інстинкту гніздування.
Але ж "слонячі дози патріотизму" внутрішньовенно ввели тільки в 2014 як ви пишете. Чи дійсно вас заганяли з форуму загнали в бетон? То правий був Захар? Рили на підтанцьовці тримаються за бюджетну цицьку і малюють оптимістичні графіки?
airmax78 написав:До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.
это понятно. у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать. квартира до 22г стоила 3 млн долл арендует сейчас за 6000 долл
не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалияхй Квартира шикарна. Это не ярославов град. Это арт холл. Там нет территории. Работникам посольств нельзя жить выше 9 этажа.
А чого в тих працівників таке обмеження?
Вимоги безпеки. Наявність тиску води. Також вимогою є наявність резервного енергозабезпечення, спуску в паркінг. Тому в наших дорогих будинках 11 і 12, де не має спуска в підземний паркінг, вони не орендують