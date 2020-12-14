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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12126121271212812129
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:01

  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290

До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.


это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалиях
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:47

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290

До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.


это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалиях

А шо с Гр9а уже видна в упор Батькивщына-маты?
Чи то Даймонд-Хилл перенесли ведьмаки шо пилят байденовскую помошь?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:У 2011 Аірмакс був схожий чимось на Франта зараз. Такий саме радикальний та впевнений в тому що нічого доброго на Україну в майбутньому не чекає і потрібно тікати. Це потім, у 2014-2016 та 2022му АірМакс отримав слонячі дози патріотизму. А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
Але ж водночас було куплено прєлєсть на Голосієво. Який когнітивний дисонанс виходить

Прєлєсть була придбана вже пізніше - у 2013му, після двох років психологічної обробки на форумі та внаслідок інстинкту гніздування.
Але ж "слонячі дози патріотизму" внутрішньовенно ввели тільки в 2014 як ви пишете.
Чи дійсно вас заганяли з форуму загнали в бетон? То правий був Захар? Рили на підтанцьовці тримаються за бюджетну цицьку і малюють оптимістичні графіки?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:51

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, что с твоей квиткою? продал?

хотя это ж она?
без штор, с винным холодильником и скрытыми плинтусами
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1120 ... =984965290

До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.


это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалиях

Квартира шикарна.
Это не ярославов град. Это арт холл. Там нет территории.
Работникам посольств нельзя жить выше 9 этажа.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:53

  airmax78 написав:(і скажете мені що там написати, або ще щось - ви ж тут така публіка недовірлива).
вы уже столько раз нас обманули, обманите ещё один, напишите что купили венский аналог квитки.
  airmax78 написав:Навщо мені брехати?
ложь один из способов самого себя в чём то убедить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Олежан написав:
  airmax78 написав:До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.


это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалиях

Квартира шикарна.
Это не ярославов град. Это арт холл. Там нет территории.
Работникам посольств нельзя жить выше 9 этажа.
А чого в тих працівників таке обмеження?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 22:11

  Faceless написав:
Бетон написав:
  airmax78 написав:До речі, якщо б цю квартиру перенести до Відня в еквівалентну по відношенню до центра локацію - ціна була б десь під 2 лями.


это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалияхй
Квартира шикарна.
Это не ярославов град. Это арт холл. Там нет территории.
Работникам посольств нельзя жить выше 9 этажа.
А чого в тих працівників таке обмеження?

Вимоги безпеки. Наявність тиску води. Також вимогою є наявність резервного енергозабезпечення, спуску в паркінг. Тому в наших дорогих будинках 11 і 12, де не має спуска в підземний паркінг, вони не орендують
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:09

  UA написав:По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет.
вот такие?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zday ... VTO15.html
вы отстали от жизни. цена/2. а вышгород от этого бабушатника ещё /2
хотя их хозяев понять можно, убиваться там нечему. разве что потолки српеем порисуют.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 02:55

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:
это понятно.
у меня знакомы сейчас переехал в квартиру с видом на родину мать.
квартира до 22г стоила 3 млн долл
арендует сейчас за 6000 долл

не сложными подсчетами можно выйти на новую рыночкую цену такой недвиги - коло 800к долл в текущих реалияхй
Квартира шикарна.
Это не ярославов град. Это арт холл. Там нет территории.
Работникам посольств нельзя жить выше 9 этажа.
А чого в тих працівників таке обмеження?

Вимоги безпеки. Наявність тиску води. Також вимогою є наявність резервного енергозабезпечення, спуску в паркінг. Тому в наших дорогих будинках 11 і 12, де не має спуска в підземний паркінг, вони не орендують

вы покупая ЯрГрад руководствовались этими критериями(не выше 9эт и подземный паркинг), больше планировкой с видом(чтоб нарезать комнаты как хочется) или покупали что есть(вы ж с котлованами вроде тут не свяэывались?)?
И именно ЯрГрад брался с перспективой для себя лишь или "возможно в аренду, а сам за горрд"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 08:12

обзор квартиры 13м2 в гонконге
https://t.me/daokedao/36603
там же на канале как организован бесплатный проезд в метро для пенсов
https://t.me/daokedao/36602
Wirująświatła
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