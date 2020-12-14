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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12127121281212912130
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00

  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:А у далекому 2011 єдина думка була про те що потрібно емігрувати.
прошло каких-то 11 лет и вы эмигрант.

бійся бажань своїх, бо вони можуть здійснитися (с)(тм) якийсь мудрець
з.і.
А во я (хотаб і акурт не дудуть збрехати) 10+- років мрію про Філіпіни і філіпінок, а вони не здійсняються
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:07

  Wirująświatła написав:обзор квартиры 13м2 в гонконге
https://t.me/daokedao/36603
там же на канале как организован бесплатный проезд в метро для пенсов
https://t.me/daokedao/36602

це який приниження пенсів, нема на них ПЛМ (пенслайфметтер)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:30

flyman


А во я (хотаб і акурт не дудуть збрехати) 10+- років мрію про Філіпіни і філіпінок, а вони не здійсняються


Якщо б тобі за спиною звʼязати руки, ти б давно знайшов як не філіппінку, так іншу мадам. А так… :lol:
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  #<1 ... 12127121281212912130
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