бійся бажань своїх, бо вони можуть здійснитися (с)(тм) якийсь мудрець
з.і.
А во я (хотаб і акурт не дудуть збрехати) 10+- років мрію про Філіпіни і філіпінок, а вони не здійсняються
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:00
бійся бажань своїх, бо вони можуть здійснитися (с)(тм) якийсь мудрець
з.і.
А во я (хотаб і акурт не дудуть збрехати) 10+- років мрію про Філіпіни і філіпінок, а вони не здійсняються
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:07
це який приниження пенсів, нема на них ПЛМ (пенслайфметтер)
Додано: П'ят 13 гру, 2024 11:30
flyman
Якщо б тобі за спиною звʼязати руки, ти б давно знайшов як не філіппінку, так іншу мадам. А так…
|