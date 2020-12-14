Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
нет такой разницы цен вышгород 4000 / оболонь 12000 за одинаково убитый бабушатник. Цена аренды пригорода = цена аренды спальника в Киеве минус месячные затраты на проезд ОТ в обе стороны. Этой формуле 5 лет в обед. Ещё могу понять бизнес/премиум там вопрос локации дороже денег, а в экономе за 8кгрн разницы в любую собачью будку переедут, для семьи с небольшим доходом это звиздец какие деньги.
нет такой разницы цен вышгород 4000 / оболонь 12000 за одинаково убитый бабушатник. Цена аренды пригорода = цена аренды спальника в Киеве минус месячные затраты на проезд ОТ в обе стороны. Этой формуле 5 лет в обед. Ещё могу понять бизнес/премиум там вопрос локации дороже денег, а в экономе за 8кгрн разницы в любую собачью будку переедут, для семьи с небольшим доходом это звиздец какие деньги.
UA правий, немає таких цін в такому популярному районі для оренди як Оболонь. За ту ціну що в обʼяві зараз буде в кращому випадку 1к в бабушатнику в районі гірше, десь на Райдужному, а то й взагалі кімната.
Faceless написав:UA правий, немає таких цін в такому популярному районі для оренди як Оболонь.
нема так нема. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... OHXY0.html это не означает что все сдают за столько, скорее всего после месяца простоя у какого-то лорда не выдержали нервы, или надо срочно выехать например заграницу. Олх мне периодически набрасывает такие варианты именно на Оболони (не знаю с чего он решил что мне оно интересно). Я тоже никого ни в чем не переубеждаю, поделился нейтральной для меня инфой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 гру, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Ви то зніміть спочатку. За 6-8к це однушки на Троєщині, Радужному, може Лісова/Чернігівська
скидывайте на карту 1й месяц и залог, я сниму, потом вышлю вам ключи новой почтой (шутка). К чему этот разговор? вам надо вы и снимите. нефиг мне делать ездить по просмотрам чтобы неизвестному человеку с форума что то доказать.
Ви то зніміть спочатку. За 6-8к це однушки на Троєщині, Радужному, може Лісова/Чернігівська
скидывайте на карту 1й месяц и залог, я сниму, потом вышлю вам ключи новой почтой. К чему этот разговор? вам надо вы и снимите.нефиг мне делать ездить по просмотрам чтобы неизвестному человеку с форума что то доказать.
Бо цим суперечкам по заманухам вже сто років, я аж скучив Навіть в менш привабливих районах однушки від 9-10к, а пристойні квартири десь від 15к. А Оболонь завжди була популярною і відповідно з дорогою орендою. Он недавно навіть бачив що балкон здають за 3500 грн на Трої
Faceless поскольку ни вы ни я не знаем всего рынка аренды Оболони, кто почем сдаёт, есть смысл обсуждать только цены в объявлениях. Максимум что можно это узнать лорд сдает или рыло. Кроме того в объявлениях не пишут дополнительные условия, которые могут существенно повлиять на цену. Например, квартира сдается только одинокой женщине. Я в объявлениях такого не пишу, но сам сдаю коммерцию только женщинам. Никакого сексисзма, женщины аккуратнее, а спорные вопросы решаются быстрее и без кулаков.