Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:58

Faceless поскольку ни вы ни я не знаем всего рынка аренды Оболони, кто почем сдаёт, есть смысл обсуждать только цены в объявлениях. Максимум что можно это узнать лорд сдает или рыло. Кроме того в объявлениях не пишут дополнительные условия, которые могут существенно повлиять на цену. Например, квартира сдается только одинокой женщине. Я в объявлениях такого не пишу, но сам сдаю коммерцию только женщинам. Никакого сексисзма, женщины аккуратнее, а спорные вопросы решаются быстрее и без кулаков. Один раз сдал мужику, а он оказался истеричка и почти каждый вечер мне звонил на что то жаловался.