Продаж
Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.
Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.
Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.
Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.
Інтерес
У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.
Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.
Оренди
Пропозиція
На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.
Ціна
Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.
Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.
За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.
Інтерес
Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.