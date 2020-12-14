Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:48

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України випустили спільне дослідження ринку нерухомості за осінній період. Розповідаємо, як змінювалась ціна у пропозиціях з продажу житла на вторинному ринку та оренди житла.ПродажВосени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.ІнтересУ вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.ОрендиПропозиціяНа ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.ЦінаНайдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.ІнтересКількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.