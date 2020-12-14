RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12128121291213012131
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України випустили спільне дослідження ринку нерухомості за осінній період. Розповідаємо, як змінювалась ціна у пропозиціях з продажу житла на вторинному ринку та оренди житла.

Продаж

Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.


Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.


Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.

Інтерес

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.


Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.


Оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.


Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.


Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.

За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.

Інтерес

Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.


https://3m2.ua/news/analityka-vtorynnog ... eLvz8koTsg
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11472
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 20:33

За крок до перевороту думок©

Валютний ринок в контексті ДС
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7268
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:00

  kingkongovets написав:Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України випустили спільне дослідження ринку нерухомості за осінній період. Розповідаємо, як змінювалась ціна у пропозиціях з продажу житла на вторинному ринку та оренди житла.

Продаж

Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.


Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.


Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.

Інтерес

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.


Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.


Оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.


Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.


Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.

За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.

Інтерес

Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.


https://3m2.ua/news/analityka-vtorynnog ... eLvz8koTsg

"Франтам" привіт 👋
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотрим на пророчества Франта после девала
Трамп по любому отрежет чисто денежную помощь
барабашов
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12128121291213012131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2509, 2510, 2511
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25108 16756355
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2024 00:22
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5481158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2498)
13.12.2024 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.