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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12128121291213012131
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України випустили спільне дослідження ринку нерухомості за осінній період. Розповідаємо, як змінювалась ціна у пропозиціях з продажу житла на вторинному ринку та оренди житла.

Продаж

Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.


Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.


Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.

Інтерес

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.


Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.


Оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.


Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.


Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.

За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.

Інтерес

Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.


https://3m2.ua/news/analityka-vtorynnog ... eLvz8koTsg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:00

  kingkongovets написав:Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA та Асоціація фахівців з нерухомості України випустили спільне дослідження ринку нерухомості за осінній період. Розповідаємо, як змінювалась ціна у пропозиціях з продажу житла на вторинному ринку та оренди житла.

Продаж

Восени 2024 ціна, яку вказували власники однокімнатного житла у свої пропозиціях продажу, зросла у більшості областей. Найсуттєвіше подорожчання відбулось у Закарпатській та Рівненській областях (по +19%). Чернівецька, Київська, Хмельницька та Полтавська області повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні кінця літа. Здешевлення відбулось переважно в тих областях, що наближені до кордону з країною-агресором.


Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим з огляду на ціни у пропозиціях на DIM.RIA лишаються Печерський ($132 тис.) та Шевченківський ($98 тис.) райони.


Серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді, найдорожчими також будуть Печерський та Шевченківський райони. Проте за даними Асоціації фахівців з нерухомості України купують там за нижчими цінами: у середньому за $98 тис. продаються однокімнатні квартири на Печерську та за $82 тис. – у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить $69 тис., в області – $64 тис.

Інтерес

У вересні-листопаді в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Волинській та Чернівецькій областях (+40% та +39% відповідно). У столиці купівлею вторинного житла цікавились на 7% менше порівняно з літом, у Київській області – на 3% більше.


Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У столиці попит є активнішим за пропозицію більш як вдвічі.


Оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем поточного року кількість пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей. Найбільший приріст – у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.


Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Протягом осені середня вартість однокімнатної квартири в столиці знизилась майже на 300 грн. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.


Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.

За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.

Інтерес

Кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.


https://3m2.ua/news/analityka-vtorynnog ... eLvz8koTsg

"Франтам" привіт 👋
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотрим на пророчества Франта после девала
Трамп по любому отрежет чисто денежную помощь
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 11:15

  барабашов написав:Посмотрим на пророчества Франта после девала
Трамп по любому отрежет чисто денежную помощь

в бюджет не заклали ті що є
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:23

  Wirująświatła написав:
  UA написав:По 12 на соседней Оболони сдаются классические бабушатники с красным линолеумом 50 лет.
вот такие?
[u]https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdayu-2hkmnatnu-kvartiru-za-6000-grn-7hvilin-pshki-vd-metro-obolon-IDVTO15.html[/u]
вы отстали от жизни. цена/2. а вышгород от этого бабушатника ещё /2
хотя их хозяев понять можно, убиваться там нечему. разве что потолки српеем порисуют.

Це оголошення більше не доступне :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:37

А чего местные мудрецы перестали писать про рост цен на сараи в провинции?

дАражай провинциальных сараев - обязательное условие фазового перехода, между прочим.
Frant
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