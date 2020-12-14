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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
і ще один недільний оффтоп)
Додано: Нед 15 гру, 2024 21:57
Faceless
Так, дійсно, «бізнес» починається з 1.75 кує (75 метрів за 130к в ЖК 044 наприклад).
Ну міг би розглядати і таку ціну, але від забудовника.
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