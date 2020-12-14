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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12129121301213112132
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і ще один недільний оффтоп)

https://youtu.be/roLvaTEgsiM?si=BFqVAxUwoBp0Ccvt
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:57

Faceless
Так, дійсно, «бізнес» починається з 1.75 кує (75 метрів за 130к в ЖК 044 наприклад).
Ну міг би розглядати і таку ціну, але від забудовника.
Hotab
 
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