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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12129121301213112132
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

і ще один недільний оффтоп)

https://youtu.be/roLvaTEgsiM?si=BFqVAxUwoBp0Ccvt
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:57

Faceless
Так, дійсно, «бізнес» починається з 1.75 кує (75 метрів за 130к в ЖК 044 наприклад).
Ну міг би розглядати і таку ціну, але від забудовника.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:10

Добрий вечір.
Може хто має інформацію, скільки коштував м2 у ПаркСтоун на оболоні на завершенні будівництва, щоб розуміти нижчу адекватну границю торгу по цьому комплексу.
Завчасно дякую.
another1planet
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:11

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:UA правий, немає таких цін в такому популярному районі для оренди як Оболонь.
нема так нема.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... OHXY0.html
это не означает что все сдают за столько, скорее всего после месяца простоя у какого-то лорда не выдержали нервы, или надо срочно выехать например заграницу. Олх мне периодически набрасывает такие варианты именно на Оболони (не знаю с чего он решил что мне оно интересно). Я тоже никого ни в чем не переубеждаю, поделился нейтральной для меня инфой.

Переглядів: 16060
Коли не орієнтуюся в ціні, то теж запускаю такі розвідувальні зонди.
Правда це не мій класс обєктів :mrgreen:
Людина яка шарить в нерухомості, це та, яка орієнтується в поточних цінах, а не виходить з обяваю, а на наступний день різко підвищує чи знижує ціну.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:27

  Wirująświatła написав:Faceless поскольку ни вы ни я не знаем всего рынка аренды Оболони, кто почем сдаёт, есть смысл обсуждать только цены в объявлениях. Максимум что можно это узнать лорд сдает или рыло. Кроме того в объявлениях не пишут дополнительные условия, которые могут существенно повлиять на цену. Например, квартира сдается только одинокой женщине. Я в объявлениях такого не пишу, но сам сдаю коммерцию только женщинам. Никакого сексисзма, женщины аккуратнее, а спорные вопросы решаются быстрее и без кулаков. Один раз сдал мужику, а он оказался истеричка и почти каждый вечер мне звонил на что то жаловался.

В дешевому сегменті бувають звичайно наддешеві варіанти з спец. умовами що впливають на ціну. Наприклад в квартирі клопи. Або колоритна особистість власників.
Бувають, але це поодинокі випадки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:33

  airmax78 написав:Чому ми не затарились біткоїнами замість всього того хламу який тут купували? Всі були б зараз мільйонерами як і заповідав Святий Сатоши.

Розумію. Біженцям та бійцям ЗСУ скриті плінтуси дійсно ні до чого.
UA
 
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