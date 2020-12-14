Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:UA правий, немає таких цін в такому популярному районі для оренди як Оболонь.
нема так нема. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... OHXY0.html это не означает что все сдают за столько, скорее всего после месяца простоя у какого-то лорда не выдержали нервы, или надо срочно выехать например заграницу. Олх мне периодически набрасывает такие варианты именно на Оболони (не знаю с чего он решил что мне оно интересно). Я тоже никого ни в чем не переубеждаю, поделился нейтральной для меня инфой.
Переглядів: 16060 Коли не орієнтуюся в ціні, то теж запускаю такі розвідувальні зонди. Правда це не мій класс обєктів Людина яка шарить в нерухомості, це та, яка орієнтується в поточних цінах, а не виходить з обяваю, а на наступний день різко підвищує чи знижує ціну.
Wirująświatła написав:Faceless поскольку ни вы ни я не знаем всего рынка аренды Оболони, кто почем сдаёт, есть смысл обсуждать только цены в объявлениях. Максимум что можно это узнать лорд сдает или рыло. Кроме того в объявлениях не пишут дополнительные условия, которые могут существенно повлиять на цену. Например, квартира сдается только одинокой женщине. Я в объявлениях такого не пишу, но сам сдаю коммерцию только женщинам. Никакого сексисзма, женщины аккуратнее, а спорные вопросы решаются быстрее и без кулаков. Один раз сдал мужику, а он оказался истеричка и почти каждый вечер мне звонил на что то жаловался.
В дешевому сегменті бувають звичайно наддешеві варіанти з спец. умовами що впливають на ціну. Наприклад в квартирі клопи. Або колоритна особистість власників. Бувають, але це поодинокі випадки.