Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так а шо там, є ще спеціалісти ринку крім Франта?? Е-оселя обпалює ляшку (доларовий кирпич якраз не обпалює, його не чіпатиму до повного миру ) Нагадаю, е-оселя фінансує лише здане в експлуатацію. І не старіше 3р. (критерій насправді жорсткий… ліквідне зазвичай продається до здачі в експлуатацію , або вже не з перших рук забудовника). Розглядаю 2к площею 65+-, краще якщо бізнес чи комфорт, в пристойній локації, ціна до 1.5к за метр. Можливо під оренду. Метрополіс відпав, хоча я на нього зараз подивився іншими очима .. Непоганий. Відпав бо готового нема нічого, наступна здача (будинок 3) в травні 25 (хоча ще весною мені обіцяли , що 3 квартал 24 року) , четвертий будинок взагалі середина 26 року. Це все тільки за кеш, а за кеш я не хочу.
в рамках недільнього офтопу - відповідь гпт: <br /><br /><br />Дані про населення Києва з 1918 року щороку можуть бути неповними або приблизними через історичні події (революції, війни, демографічні зміни). Пропоную розклад, базуючись на наявних історичних джерелах:<br /><br />1918–1939 (період революцій, Громадянської війни та довоєнного СРСР):<br />1918: ~450,000<br />1920: ~366,000 (спад через революцію та війну)<br />1926: ~513,000 (перепис населення)<br />1939: ~930,000 (зріс через індустріалізацію та міграцію до міста)<br />1940–1949 (період Другої світової війни та відновлення):<br />1940: ~930,000<br />1943: ~180,000 (зниження через німецьку окупацію)<br />1945: ~300,000 (після визволення та початку відбудови)<br />1949: ~850,000 (повоєнне відновлення населення)<br />1950–1989 (післявоєнний період і радянська урбанізація):<br />1950: ~960,000<br />1960: ~1,090,000<br />1970: ~1,630,000<br />1980: ~2,000,000<br />1989: ~2,600,000 (максимальне населення за СРСР)<br />1990–2024 (період незалежності):<br />1991: ~2,604,000<br />2001: ~2,611,000 (перепис населення)<br />2010: ~2,800,000 (зростання через міграцію та агломерацію)<br />2021: ~3,000,000 (за оцінками, офіційні дані трохи менші)<br />2024: ~3,200,000 (з урахуванням внутрішніх переселенців через війну)<br /><br />зи: вважаю кількість населення Києва більше ніж 2,5 млн зайвою для комфортного існування міста
Hotab написав:Так а шо там, є ще спеціалісти ринку крім Франта?? Е-оселя обпалює ляшку (доларовий кирпич якраз не обпалює, його не чіпатиму до повного миру ) Нагадаю, е-оселя фінансує лише здане в експлуатацію. І не старіше 3р. (критерій насправді жорсткий… ліквідне зазвичай продається до здачі в експлуатацію , або вже не з перших рук забудовника). Розглядаю 2к площею 65+-, краще якщо бізнес чи комфорт, в пристойній локації, ціна до 1.5к за метр. Можливо під оренду. Метрополіс відпав, хоча я на нього зараз подивився іншими очима .. Непоганий. Відпав бо готового нема нічого, наступна здача (будинок 3) в травні 25 (хоча ще весною мені обіцяли , що 3 квартал 24 року) , четвертий будинок взагалі середина 26 року. Це все тільки за кеш, а за кеш я не хочу.
Якщо знайдете бізнес до 1.5к такого метражу, пліз, маякуйте
Faceless написав:UA правий, немає таких цін в такому популярному районі для оренди як Оболонь.
нема так нема. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... OHXY0.html это не означает что все сдают за столько, скорее всего после месяца простоя у какого-то лорда не выдержали нервы, или надо срочно выехать например заграницу. Олх мне периодически набрасывает такие варианты именно на Оболони (не знаю с чего он решил что мне оно интересно). Я тоже никого ни в чем не переубеждаю, поделился нейтральной для меня инфой.
Переглядів: 16060 Коли не орієнтуюся в ціні, то теж запускаю такі розвідувальні зонди. Правда це не мій класс обєктів Людина яка шарить в нерухомості, це та, яка орієнтується в поточних цінах, а не виходить з обяваю, а на наступний день різко підвищує чи знижує ціну.
Wirująświatła написав:Faceless поскольку ни вы ни я не знаем всего рынка аренды Оболони, кто почем сдаёт, есть смысл обсуждать только цены в объявлениях. Максимум что можно это узнать лорд сдает или рыло. Кроме того в объявлениях не пишут дополнительные условия, которые могут существенно повлиять на цену. Например, квартира сдается только одинокой женщине. Я в объявлениях такого не пишу, но сам сдаю коммерцию только женщинам. Никакого сексисзма, женщины аккуратнее, а спорные вопросы решаются быстрее и без кулаков. Один раз сдал мужику, а он оказался истеричка и почти каждый вечер мне звонил на что то жаловался.
В дешевому сегменті бувають звичайно наддешеві варіанти з спец. умовами що впливають на ціну. Наприклад в квартирі клопи. Або колоритна особистість власників. Бувають, але це поодинокі випадки.
airmax78 написав:Чому ми не затарились біткоїнами замість всього того хламу який тут купували? Всі були б зараз мільйонерами як і заповідав Святий Сатоши.
Розумію. Біженцям та бійцям ЗСУ скриті плінтуси дійсно ні до чого.
"Квітка не продається"(с) Скільки можна це повторювати? В будь-якому випадку - ставайте в чергу за Реусом. До речі, приховані плинтуси (а частіше взагалі без плинтусів) - це вже дизайнери і, відповідно, прораби по замовчанню роблять. Тобто якщо ти не скажеш дизайнеру/прорабу що хочеш саме з накладними плинтусами - то отримаєш стіни ремонт без плинтусів, або із прихованими (рідше). І рахунок за точний різ підлогового покриття та вартість та монтаж пробковго компенсатору. Тому не потрібно лякатись: всі ми рано чи пізно будемо жити в квартирах без плинтусів або з прихованими плинтусами. Це тільки питання часу. Тому що так вирішили дизайнери і сперичатись тут - це плювати проти вітру.