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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2024 15:12
Тому, до речі, якщо робите зараз ремонт - приймайте це до уваги. Всі ремонти з плинтусами автоматично датують ремонт 2014-2015 роком, навіть якщо він тільки починається. З відповідними наслідками для ціни квартири. Мені дуже шкода якщо я когось цим засмутив, але то є така об'єктивна реальність.
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