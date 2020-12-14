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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12127121281212912130
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тому, до речі, якщо робите зараз ремонт - приймайте це до уваги. Всі ремонти з плинтусами автоматично датують ремонт 2014-2015 роком, навіть якщо він тільки починається. З відповідними наслідками для ціни квартири. Мені дуже шкода якщо я когось цим засмутив, але то є така об'єктивна реальність.
airmax78
 
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