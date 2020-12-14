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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2024 15:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тому, до речі, якщо робите зараз ремонт - приймайте це до уваги. Всі ремонти з плинтусами автоматично датують ремонт 2014-2015 роком, навіть якщо він тільки починається. З відповідними наслідками для ціни квартири. Мені дуже шкода якщо я когось цим засмутив, але то є така об'єктивна реальність.
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
видається, послам по якихось нормах не можна жити менш ніж 100 м2. раніше було 150.
повинні бути виконані всі норми по електро безпеці. відстані від сусідніх балконів, щоб не залізли. ща багато цікавого.
airmax78, ще раз дякую, що в свій час, рекомендували ЯГу до купівлі
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:41
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:45
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:50
Лиса гадалка вангує про закінчення війни до НР.
Я вже нічому не дивуюсь.
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:16
пока что функция f(x) под названием "перманентная меланхолия" - отрицательна для любого x из интервала.
доречі, може бути
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