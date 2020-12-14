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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12127121281212912130
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тому, до речі, якщо робите зараз ремонт - приймайте це до уваги. Всі ремонти з плинтусами автоматично датують ремонт 2014-2015 роком, навіть якщо він тільки починається. З відповідними наслідками для ціни квартири. Мені дуже шкода якщо я когось цим засмутив, але то є така об'єктивна реальність.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

видається, послам по якихось нормах не можна жити менш ніж 100 м2. раніше було 150.
повинні бути виконані всі норми по електро безпеці. відстані від сусідніх балконів, щоб не залізли. ща багато цікавого.
airmax78, ще раз дякую, що в свій час, рекомендували ЯГу до купівлі
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:41

Бетон вы уже отошли от вчерашней депрессии?
  Бетон написав:люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно.
надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:45

  Wirująświatła написав:Бетон вы уже отошли от вчерашней депрессии?

Это состояние сегодня вакантно, забирай.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:50

  Бетон написав:на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.


Лиса гадалка вангує про закінчення війни до НР.
Я вже нічому не дивуюсь. :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:16

  Wirująświatła написав:Бетон вы уже отошли от вчерашней депрессии?

пока что функция f(x) под названием "перманентная меланхолия" - отрицательна для любого x из интервала.

Лиса гадалка вангує про закінчення війни до НР.
Я вже нічому не дивуюсь. :shock:

надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3

доречі, може бути
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:24

  Бетон написав:доречі, може бути
в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 02:51

  Wirująświatła написав:Бетон вы уже отошли от вчерашней депрессии?
  Бетон написав:люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно.
надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3

Не в курсе конкретной динамики, в курсе только того что с подмацковья товарищи(не ватоаплодирущие пуцьке) переехали почти моментально в севу, по разумному размену цены метра.
А цены на бабкины хрущи в Алупке(около 1500/метр были) и в Феодосии(1100 вроде) тоже х3 сделали???
барабашов
 
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