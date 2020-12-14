|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2024 15:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тому, до речі, якщо робите зараз ремонт - приймайте це до уваги. Всі ремонти з плинтусами автоматично датують ремонт 2014-2015 роком, навіть якщо він тільки починається. З відповідними наслідками для ціни квартири. Мені дуже шкода якщо я когось цим засмутив, але то є така об'єктивна реальність.
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
видається, послам по якихось нормах не можна жити менш ніж 100 м2. раніше було 150.
повинні бути виконані всі норми по електро безпеці. відстані від сусідніх балконів, щоб не залізли. ща багато цікавого.
airmax78, ще раз дякую, що в свій час, рекомендували ЯГу до купівлі
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:41
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:45
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:50
Лиса гадалка вангує про закінчення війни до НР.
Я вже нічому не дивуюсь.
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:16
пока что функция f(x) под названием "перманентная меланхолия" - отрицательна для любого x из интервала.
доречі, може бути
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:24
в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.
Додано: Вів 17 гру, 2024 02:51
Не в курсе конкретной динамики, в курсе только того что с подмацковья товарищи(не ватоаплодирущие пуцьке) переехали почти моментально в севу, по разумному размену цены метра.
А цены на бабкины хрущи в Алупке(около 1500/метр были) и в Феодосии(1100 вроде) тоже х3 сделали???
Додано: Вів 17 гру, 2024 03:38
Что должно обеспечить «резкий рост»?
Напечатанные купонокарбованцы в 90х сделали всех миллионерами, но квартиры в облцентрах по 2-5 тысяч долларов стоили, вывалив дополнительно на рынок еще и квартиры еврейских репатриантов массово тогда выезжающих… так тогда не было ни войны, ни руины ни эмиграции миллионов человек.
Тогда подавляющее большинство людей потеряли все сбережения, и нет никакой гарантии что история «сбербанка СССР» не повторится вновь, ведь депозиты в украинской банковской системе по большей частью обеспечены ОВДП, которые в свою очередь фактически обеспечены «перемогою», «російськими репараціями», гигантским дефицитом бюджета и колоссальным внешним долгом…
Война еще дает импульс экономике через большие бюджетные траты и госзаказы, оплату военным что стимулируют как и спрос на товары, так и инфляцию. И пока это покрывалось еще заимствованиями с Запада, то что будет дальше?
Нет особых поводов к оптимизму увы
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|