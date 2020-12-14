Додано: Вів 17 гру, 2024 03:38

Wirująświatła написав: Бетон написав: доречі, може бути доречі, може бути в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается. в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.

Что должно обеспечить «резкий рост»?Напечатанные купонокарбованцы в 90х сделали всех миллионерами, но квартиры в облцентрах по 2-5 тысяч долларов стоили, вывалив дополнительно на рынок еще и квартиры еврейских репатриантов массово тогда выезжающих… так тогда не было ни войны, ни руины ни эмиграции миллионов человек.Тогда подавляющее большинство людей потеряли все сбережения, и нет никакой гарантии что история «сбербанка СССР» не повторится вновь, ведь депозиты в украинской банковской системе по большей частью обеспечены ОВДП, которые в свою очередь фактически обеспечены «перемогою», «російськими репараціями», гигантским дефицитом бюджета и колоссальным внешним долгом…Война еще дает импульс экономике через большие бюджетные траты и госзаказы, оплату военным что стимулируют как и спрос на товары, так и инфляцию. И пока это покрывалось еще заимствованиями с Запада, то что будет дальше?Нет особых поводов к оптимизму увы