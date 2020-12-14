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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:33
Wirująświatła написав:Бетон
вы уже отошли от вчерашней депрессии?
Бетон написав:
люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно.
надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3
зайдуть хранцузи з Натою
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:02
mazurkevych написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
доречі, може бути
в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.
Что должно обеспечить «резкий рост»?
Напечатанные купонокарбованцы в 90х сделали всех миллионерами, но квартиры в облцентрах по 2-5 тысяч долларов стоили, вывалив дополнительно на рынок еще и квартиры еврейских репатриантов массово тогда выезжающих… так тогда не было ни войны, ни руины ни эмиграции миллионов человек.
Тогда подавляющее большинство людей потеряли все сбережения, и нет никакой гарантии что история «сбербанка СССР» не повторится вновь, ведь депозиты в украинской банковской системе по большей частью обеспечены ОВДП, которые в свою очередь фактически обеспечены «перемогою», «російськими репараціями», гигантским дефицитом бюджета и колоссальным внешним долгом…
Война еще дает импульс экономике через большие бюджетные траты и госзаказы, оплату военным что стимулируют как и спрос на товары, так и инфляцию. И пока это покрывалось еще заимствованиями с Запада, то что будет дальше?
Нет особых поводов к оптимизму увы
наразі тримати долари під грушею не кримінал
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flyman
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