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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 11:33
Wirująświatła написав:Бетон
вы уже отошли от вчерашней депрессии?
Бетон написав:
люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно.
надеются что будет как в Крыму когда после аннексии недвижимость за короткий период подорожала х2-х3
зайдуть хранцузи з Натою
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:02
mazurkevych написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
доречі, може бути
в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.
Что должно обеспечить «резкий рост»?
Напечатанные купонокарбованцы в 90х сделали всех миллионерами, но квартиры в облцентрах по 2-5 тысяч долларов стоили, вывалив дополнительно на рынок еще и квартиры еврейских репатриантов массово тогда выезжающих… так тогда не было ни войны, ни руины ни эмиграции миллионов человек.
Тогда подавляющее большинство людей потеряли все сбережения, и нет никакой гарантии что история «сбербанка СССР» не повторится вновь, ведь депозиты в украинской банковской системе по большей частью обеспечены ОВДП, которые в свою очередь фактически обеспечены «перемогою», «російськими репараціями», гигантским дефицитом бюджета и колоссальным внешним долгом…
Война еще дает импульс экономике через большие бюджетные траты и госзаказы, оплату военным что стимулируют как и спрос на товары, так и инфляцию. И пока это покрывалось еще заимствованиями с Запада, то что будет дальше?
Нет особых поводов к оптимизму увы
наразі тримати долари під грушею не кримінал
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Додано: Вів 17 гру, 2024 13:55
mazurkevych написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
доречі, може бути
в любом случае сейчас дно и после окончания войны начнется резкий рост. Хотя бы потому что военным на зарплаты влили ярды не обеспеченных денег. Тётки легко покупают колбасы па 500 и помидоры по 130. Пока мужья воюют. Этот рост х2 мы видим в эпицентре. Новая почта подорожала х2 с начала войны. А покупать квартиры теже тётки пока что стремаются. Впрочем наверное это больше других городов касается.
Что должно обеспечить «резкий рост»?
Напечатанные купонокарбованцы в 90х сделали всех миллионерами, но квартиры в облцентрах по 2-5 тысяч долларов стоили, вывалив дополнительно на рынок еще и квартиры еврейских репатриантов массово тогда выезжающих… так тогда не было ни войны, ни руины ни эмиграции миллионов человек.
Тогда подавляющее большинство людей потеряли все сбережения, и нет никакой гарантии что история «сбербанка СССР» не повторится вновь, ведь депозиты в украинской банковской системе по большей частью обеспечены ОВДП, которые в свою очередь фактически обеспечены «перемогою», «російськими репараціями», гигантским дефицитом бюджета и колоссальным внешним долгом…
Война еще дает импульс экономике через большие бюджетные траты и госзаказы, оплату военным что стимулируют как и спрос на товары, так и инфляцию. И пока это покрывалось еще заимствованиями с Запада, то что будет дальше?
Нет особых поводов к оптимизму увы
Трамп шокирован, что в Украине 20 этажные дома превращают в груды щебеня, утюжа бомбами.
Динамика уничтожения недвижимости колоссальна и несоизмерима с созиданием. кацапы уже практически в днепро-ской области.
Получается так, что не спрос растёт а дефицит
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Додано: Вів 17 гру, 2024 18:34
Бетон написав:
на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.
Десь фоном лунає пісня «фантазьор»)
Все таки рано в нас прибрали примусову психіатрію)
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Додано: Вів 17 гру, 2024 19:15
Київ - це вже минулий вік.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 19:47
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
кацапы уже практически в днепро-ской области.
Во блин, а я в Днепре сижу и не знал этого. Выйду повиглядаю, може вони в мене на городи лазять,поки я тут залипаю
Если в шубе и откликаются на «лейтенант», то не орк. Правда и не защитник. Он запасной. Или травмирован. Или 2 в 1.
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Hotab
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Додано: Вів 17 гру, 2024 20:36
Hotab написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
кацапы уже практически в днепро-ской области.
Во блин, а я в Днепре сижу и не знал этого. Выйду повиглядаю, може вони в мене на городи лазять,поки я тут залипаю
Если в шубе и откликаются на «лейтенант», то не орк. Правда и не защитник. Он запасной. Или травмирован. Или 2 в 1.
Или впенс подизносившийся в 45, у якого вкладено податки трактористів і комбайнерів за його безоплатне навчання і безоплатне харчування як в училіщі так і потім у вчастині + пайки, безоплатне житло-тимчасове з безоплатною комуналкою ,багатьом впенсам давали квартири у власність , де вони зараз, на передке? или не паложено па уставу так как афицер?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 20:45
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на передке?
Глянь уважно в дзеркало назад. Можливо «в задке »
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Hotab
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Додано: Вів 17 гру, 2024 20:50
Господар Вельзевула написав:
Во блин, а я в Днепре сижу и не знал этого
за что сидите?
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Wirująświatła
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