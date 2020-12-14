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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12129121301213112132
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:51

  Hotab написав:Vadim_

на передке?


Глянь уважно в дзеркало назад. Можливо «в задке » 8)

Ориентація твоя каже сама за себе
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 17 гру, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:07

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав: кацапы уже практически в днепро-ской области.


Во блин, а я в Днепре сижу и не знал этого. Выйду повиглядаю, може вони в мене на городи лазять,поки я тут залипаю :shock:

Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Vadim_
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