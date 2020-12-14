Ориентація твоя каже сама за себе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 гру, 2024 20:51
Ориентація твоя каже сама за себе
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 17 гру, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 гру, 2024 21:07
Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
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