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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12129121301213112132
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:51

  Hotab написав:Vadim_

на передке?


Глянь уважно в дзеркало назад. Можливо «в задке » 8)

Ориентація твоя каже сама за себе
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 17 гру, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:07

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав: кацапы уже практически в днепро-ской области.


Во блин, а я в Днепре сижу и не знал этого. Выйду повиглядаю, може вони в мене на городи лазять,поки я тут залипаю :shock:

Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:59

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.

Десь фоном лунає пісня «фантазьор»)
Все таки рано в нас прибрали примусову психіатрію)

Шо вообще никуя никто и даже со скидкой не покупает?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:09

  Vadim_ написав:Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села


Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:51

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:на ринку коїться щось незрозуміле. люди вигрібають по 4, 6 квартир одночасно. все, що до 11 поверху. мене закрили ще мінімум на рік, прийшлось купувати. вскочив в останній вагон. ті квартири, які мені пропонували 3 тижні назад, 3,8,11,14 поверхи - з дуже поганим плануванням під назвою "вагон" за вузьку кухню - куплені однією людиною зі знижкою 500 баксів на кожній.
квартру, яку я дивився і скидував сюди - продали на минулому тижні.
до цього воно все стояло декілька місяців.
я ще не знаю з чим повязане таке пожвавлення. можливо з відсутністю вводу в експлуатацію нових обєктів, можливо з інфляцією.

Десь фоном лунає пісня «фантазьор»)
Все таки рано в нас прибрали примусову психіатрію)

Откуда ты таксист с вонючих броваров что то знаешь? Твоё дело на ланосе работяг в 5 утра развозить.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:08

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:Зря вы иронизируете , после Курахово (только Павлоград і Синельнікове )нету городов, только СМТ і села


Дякую за урок географії,усе життя тут жив,народився тут-а оцє вперше від вас почув. Це ж треба таке,піду кулемета з сараю витягну та змажу.

Не исключено, что ВС РФ намерены зайти и захватить Днепропетровскую область, — начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Петренко


Я бы на вашем месте поднапрягся. У вас есть пол года имхо
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сам щас покупаю несколько квартир. Тело отказывается слушаться, что я делаю? Парню продавцу говорю, друг, уезжай отсюда
Бетон
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